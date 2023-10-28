В Барде почтили память жертв армянского террора

В Барде состоялась церемония в память о жертвах теракта, совершенного вооруженными силами Армении в Барде 28 октября 2020 года.

В Барде состоялась церемония в память о жертвах теракта, совершенного вооруженными силами Армении в Барде 28 октября 2020 года.

Как сообщает карабахское бюро Report, церемония была организована перед памятной доской, установленной на месте теракта.

В мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, представители исполнительной власти Барды, правоохранительных органов, организации ПЕА Бардинского района, семьи и родственники шехидов Отечественной войны, ветераны, представители общественности.

Участники церемонии почтили память жертв Бардинского террора минутой молчания. Затем к мемориальной доске возложили венки и букеты цветов.

Отметим, что город Барда в ходе 44-дневной Отечественной войны 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября подвергся ракетным ударам со стороны вооруженных сил Армении. В результате терактов в Барде погибли 28 человек, 108 получили ранения. Большой ущерб был причинен домам, объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам в городе.