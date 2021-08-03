В Баку уволены начальники полиции

Исполняющий обязанности начальника Наримановского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Фарид Велиев освобожден от занимаемой должности.

Исполняющий обязанности начальника Наримановского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Фарид Велиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Другим приказом министра, начальник 17-го отделения полиции Наримановского РУП полковник полиции Ильтимас Юсифли также освобожден от занимаемой должности.

Ф.Велиев и И.Юсифли были уволены за допущенные нарушения.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев в заявлении Report подтвердил факт увольнения.