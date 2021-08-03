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В Баку уволены начальники полиции

В Баку уволены начальники полиции Исполняющий обязанности начальника Наримановского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Фарид Велиев освобожден от занимаемой должности.
Внутренняя политика
3 августа 2021 г. 18:38
В Баку уволены начальники полиции

Исполняющий обязанности начальника Наримановского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Фарид Велиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Другим приказом министра, начальник 17-го отделения полиции Наримановского РУП полковник полиции Ильтимас Юсифли также освобожден от занимаемой должности.

Ф.Велиев и И.Юсифли были уволены за допущенные нарушения.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев в заявлении Report подтвердил факт увольнения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki polis rəisi işdən çıxarılıb

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