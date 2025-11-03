Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку состоялся концерт, посвященный Дню победы

    Внутренняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 20:31
    В Баку состоялся концерт, посвященный Дню победы

    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся литературно-художественный вечер "Клятва победы" (Zəfər andı), посвященный пятой годовщине победы в Отечественной войне (8 ноября отмечается День Победы).

    Как сообщает Report, мероприятие было проведено при поддержке Министерства культуры, Фонда молодежи Азербайджана, при совместной организации Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" и Молодежной организации "Великое возвращение". Спонсором вечера выступила группа компаний "Вейсалоглу", медиа-партнером - Азербайджанское телевидение (AzTV).

    На мероприятии выступили супруга шехида Апрельских боев, подполковника Рагуфа Оруджева и председатель ОО "Зафар" Севиндж Ализаде, мать героя Отечественной войны, старшего лейтенанта Сил специального назначения, шехида Валеха Бадалова Судаба Газиева и герой Отечественной войны, майор Сил специального назначения в запасе, почетный член Молодежной организации "Великое возвращение" Заур Гусейнов.

    Мероприятие продолжилось художественной композицией "Клятва победы" в исполнении известных деятелей искусства и талантливой молодежи.

    В театрально-музыкальной постановке, режиссером-постановщиком которой является заслуженный артист Ниджат Кязымов, а автором сценария - поэт, писатель, кинодраматург Ильгар Фахми, зрителям были представлены доблесть и героизм отважных сынов азербайджанского народа в борьбе за освобождение родных земель, а также важные события Отечественной войны и антитеррористических операций.

