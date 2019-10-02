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В Баку разрушен бюст Микаила Мушвига - ВИДЕО

В Баку разрушен бюст Микаила Мушвига

В поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку разрушен бюст Микаила Мушвига.

В заявлении Report заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Гарадагского района Мунис Байрамов сказал, что бюст заменили новым. 

По его словам, прежний бюст был испорчен, поэтому пришлось заменить его мраморным, а прилегающую территорию благоустроить. 

Завотделом также прокомментировал вопрос о разрушении бюста экскаватором: "Изнутри бюст был пуст и перенести его в другое место было невозможно".  

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