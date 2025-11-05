В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 5-летия Дня Победы
Внутренняя политика
- 05 ноября, 2025
- 12:42
В Баку прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-й годовщине "Дня Победы".
Об этом сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку.
Согласно информации, акция прошла в парке на пересечении улиц Мамеда Араза и Моллы Джумы в Наримановском районе Баку, при организации ИВ города Баку и Общественного объединения "Региональное развитие".
В акции приняли участие руководство, сотрудники и работники структурных подразделений ИВ, а также волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие".
В ходе акции было посажено 500 новых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.
