В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 5-летия Дня Победы

В Баку прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-й годовщине "Дня Победы".

Об этом сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку.

Согласно информации, акция прошла в парке на пересечении улиц Мамеда Араза и Моллы Джумы в Наримановском районе Баку, при организации ИВ города Баку и Общественного объединения "Региональное развитие".

В акции приняли участие руководство, сотрудники и работники структурных подразделений ИВ, а также волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие".

В ходе акции было посажено 500 новых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.