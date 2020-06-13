В бакинских дворах установлены дополнительные мусорные баки

В связи с двухдневным строгим карантином, объявленным Оперативным штабом при Кабинете министров с 14 июня на территории 3 городов и 5 районов республики, включая Баку, коммунальные службы столичной Исполнительной власти проводят ряд дополнительных мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Важной составной частью мероприятий по борьбе с коронавирусом является обеспечение чистоты жилых зданий, блоков, спортивных площадок, лифтов и иных мест, регулярная их дезинфекция.

Учитывая обращения граждан в связи с определенными трудностями, с которыми им довелось столкнуться в дни жесткого карантина на прошлой неделе, коммунальными службами во всех районах столицы устанавливаются дополнительные мусорные баки. Они установлены во дворах многоэтажных жилых домов и при выходе из блоков.

В дни жесткого карантина коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.