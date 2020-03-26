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В Азербайджане в связи с коронавирусом функционирует 21 больница

​В Азербайджане в связи с коронавирусом функционирует 21 больница

"В Азербайджане более 3 300 человек находятся на карантине. Большинство из них это люди, приехавшие из других стран".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова в Кабинете министров.

Председатель правления отметил, что с учетом высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией для этой цели в стране выделена 21 больница:

"Шесть из них находятся в Баку, а 15 - в регионах. При поддержке нескольких учреждений в этих больницах ведется работа по устранению недостатков оборудования, медицинского персонал".

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