В Азербайджане создаются новые избирательные участки.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, по решению комиссии, с учетом необходимости создания максимально благоприятных условий для избирателей, в соответствии с требованием законодательства в пределах дислокации Хазарского избирательного округа №14 и третьего Сабунчинского избирательного округа №28, будут созданы дополнительные избирательные участки.

На заседании комиссии также внесли изменения в состав окружной избирательной комиссии Ханкендинского избирательного округа №122.

Включенные в повестку вопросы были вынесены на обсуждение и приняты.