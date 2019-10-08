 Наверх

В Азербайджане создаются новые избирательные участки

В Азербайджане создаются новые избирательные участки

В Азербайджане создаются новые избирательные участки.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, по решению комиссии, с учетом необходимости создания максимально благоприятных условий для избирателей, в соответствии с требованием законодательства в пределах дислокации Хазарского избирательного округа №14 и третьего Сабунчинского избирательного округа №28, будут созданы дополнительные избирательные участки. 

На заседании комиссии также внесли изменения в состав окружной избирательной комиссии Ханкендинского избирательного округа №122. 

Включенные в повестку вопросы были вынесены на обсуждение и приняты. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!