​В Азербайджане от коронавируса скончались еще два человека

В Азербайджане скончались два человека, инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, один из умерших - 1931 года рождения, страдал сахарным диабетом. Второй пациент, 1956 года рождения, имел в анамнезе ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и диабет.

Анализы обоих показали наличие COVID-19.

Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья зараженных не дали результатов. В настоящее время выявляются и берутся на карантин члены их семей и другие люди, с которыми они контактировали.

На данный момент в нашей стране выявлено 584 случая заражения коронавирусной инфекций, 32 больных излечились, 7 - скончались, лечение 545 заразившихся продолжается в больницах особого режима.