В Азербайджане названо число лиц, помещенных на карантин

“По последним данным, на карантин помещены свыше 9 000 граждан Азербайджана, и в особенности вернувшиеся из-за рубежа соотечественники".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

“Данный карантинный режим также был осуществлен за государственный счет. Большинство отведенных для карантина отелей четырех- и пятизвездочные", - сказал он.