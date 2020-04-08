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В Азербайджане названо число лиц, помещенных на карантин

В Азербайджане названо число лиц, помещенных на карантин

“По последним данным, на карантин помещены свыше 9 000 граждан Азербайджана, и в особенности вернувшиеся из-за рубежа соотечественники". 

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.  

“Данный карантинный режим также был осуществлен за государственный счет. Большинство отведенных для карантина отелей четырех- и пятизвездочные", - сказал он.

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