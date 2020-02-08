 Наверх

В Азербайджане наступил "день тишины"

В Азербайджане наступил "день тишины"

Сегодня в Азербайджане завершилась предвыборная агитация в связи с выборами в Милли Меджлис .

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, кандидаты, политические партии, кандидаты которых были зарегистрированы, блоки политических партий, их полномочные представители и адвокаты должны прекратить предвыборную агитационную кампанию за 24 часа до начала голосования. 

Предвыборная агитация длилась с 00:00 часов 17 января до 08:00 часов 8 февраля. С этой минуты проведение агитации запрещается. 

Официально этот день также называют "днем тишины". 

Выборы в Милли Меджлис пройдут 9 февраля. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!