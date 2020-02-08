В Азербайджане наступил "день тишины"

Сегодня в Азербайджане завершилась предвыборная агитация в связи с выборами в Милли Меджлис .

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, кандидаты, политические партии, кандидаты которых были зарегистрированы, блоки политических партий, их полномочные представители и адвокаты должны прекратить предвыборную агитационную кампанию за 24 часа до начала голосования.

Предвыборная агитация длилась с 00:00 часов 17 января до 08:00 часов 8 февраля. С этой минуты проведение агитации запрещается.

Официально этот день также называют "днем тишины".

Выборы в Милли Меджлис пройдут 9 февраля.