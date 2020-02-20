В Азербайджане могут провести выборы посредством мобильных телефонов

"В Эстонии и части России приступили к внедрению избирательной системы посредством мобильных устройств. Если они выразят удовлетворение этой системой и сочтут ее хорошим методом выражения голосов граждан, думаю, в будущем это можно внедрить и в Азербайджане".

Как передает Report, об этом сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Микаил Рагимов.

"Здесь нет ничего скрытного. Мы хотим внедрять в Азербайджане самые передовые методы. Если будет лучше, мы внедрим. Но проводить эксперименты мы не намерены. Полагаю, действующее избирательное законодательство соответствует европейским стандартам, наши сегодняшние стандарты достаточны для проведения выборов прозрачно и справедливо. Мы - развитое государство, отвечающее современным вызовам. Нет никаких проблем и с внедрением новых правил", - добавил секретарь ЦИК.