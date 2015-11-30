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    ​В Азербайджане завтра вступают в силу новые пошлины для получения удостоверений личности

    МВД: При выдаче гражданам Азербайджана удостоверений личности или при их замене в течение 10-ти дней выплачивается пошлина в размере 5 манатов

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ С 1 декабря вступают в силу новые пошлины для получения удостоверений личности.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    По информации, согласно внесенным в закон "О государственной пошлине" новым изменениям, при выдаче гражданам Азербайджана удостоверений личности или при их замене в течение 10-ти дней выплачивается пошлина в размере 5 манатов, в течение 3 дней - 25 манатов, в течение 1 дня - 35 манатов.

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