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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 4 451 человек.
Внутренняя политика
28 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 4 451 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 431, второй – 312, третьей – 3 429, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 279 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 641 623, из них первую дозу вакцины получили 5 339 221, две дозы - 4 839 464, бустерную и более доз - 3 223 472 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 239 466 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates nearly 4,500 people on April 28
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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