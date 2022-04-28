В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 4 451 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 4 451 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 431, второй – 312, третьей – 3 429, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 279 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 641 623, из них первую дозу вакцины получили 5 339 221, две дозы - 4 839 464, бустерную и более доз - 3 223 472 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 239 466 человек.