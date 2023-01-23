В Азербайджане утверждены правила, разрешающие нанесение пленок на стекла автомобилей

В Азербайджане утверждены правила, разрешающие нанесение тонировочных пленок на стекла автомобилей. Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

В Азербайджане утверждены правила, разрешающие нанесение тонировочных пленок на стекла автомобилей.



Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, на задние боковые окна автомобилей, боковые окна и задние окна грузового отсека разрешается:

- на легковых автомобилях - поклейка тонировочной пленки или установка жалюзи;

- на грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, троллейбусах и трамваях - поклейка тонировочной пленки (кроме автобусов и микроавтобусов, используемых для пассажироперевозок), установка жалюзи или шторок.

При этом ограничения по светопропусканию наносимого покрытия отсутствуют.

Документ вступит в силу спустя 30 дней со дня его опубликования.