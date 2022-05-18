В Азербайджане установлены наказания для лиц, изготавливающих для себя наркотические средства

20:30

В Азербайджане установлены наказания для лиц, изготавливающих для себя наркотические средства.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря внесению президентом Ильхамом Алиевым изменений в закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно поправке, за незаконное потребление, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта налагается штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов, а в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного применение этих мер будет признано недостаточным, будет наложен административный арест на срок до двух месяцев.