В Азербайджане упрощена регистрация договоров на оказание услуг НПО

Упрощена регистрация договоров на оказание услуг НПО

Упрощена регистрация договоров на оказание услуг неправительственными организациями (НПО).

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что согласно пункту 4.5 Национального плана действий на 2020-2022 годы по продвижению открытого правительства, поручено создать механизм улучшения государственных услуг на основе результатов оценки индекса "ASAN xidmət" для услуг, включенных в Электронный реестр госуслуг.

В соответствии с решением, если документы или информация, необходимые для получения иностранными донорами права на предоставление грантов на территории Азербайджана и регистрации договоров об оказании услуг или выполнении работ неправительственными организациями, а также филиалами или представительствами неправительственных организаций иностранных государств за счет внешних источников финансирования, выдаются государственным органом (учреждением) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация могут не потребоваться от заявителя.