В Азербайджане учреждают новую медаль

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается новая медаль "За заслуги в области гражданской авиации".
Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".
Согласно изменению, учреждается медаль "За заслуги в области гражданской авиации".
Этой медали будут удостоены сотрудники гражданской авиации, образцово выполняющие свои обязанности и показывающие высокие результаты в работе.
İlkin PirəliАвтор новости
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