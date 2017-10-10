В Азербайджане учреждают новую медаль

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается новая медаль "За заслуги в области гражданской авиации".

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Согласно изменению, учреждается медаль "За заслуги в области гражданской авиации".

Этой медали будут удостоены сотрудники гражданской авиации, образцово выполняющие свои обязанности и показывающие высокие результаты в работе.