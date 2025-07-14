В Азербайджане создаются два новых национальных парка

В Азербайджане созданы два новых национальных парка - Ахар-Бахар и Илису.

В Азербайджане создаются два новых национальных парка - Ахар-Бахар и Илису.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Национальный парк Ахар-Бахар будет создан на территории общей площадью 23 901,99 гектара за счет государственного земельного резервного фонда Самухского (11 113,46 гектара), Евлахского (7 000,10 гектара) и Гахского районов (5 788,43 гектара).

Национальный парк Илису будет создан на площади 13 966 гектаров за счет государственного земельного резервного фонда Загатальского (206,74 гектара) и Гахского района (13 759,26 гектара).

В распоряжении отмечается, что цель создания национальных парков - расширение сети особо охраняемых природных территорий, сохранение биоразнообразия, устойчивое управление окружающей средой, а также развитие экотуризма в регионах.