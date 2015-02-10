​В Азербайджане создана новая государственная структура

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об Открытом акционерном обществе (ОАО) "Азеришыг". Как сообщает Report, согласно распоряжению, Открытое акционерное общество "Бакыэлектрикшебеке" переименовано в Открытое акционерное общество "Азеришыг".

Согласно распоряжению, ОАО "Азеришыг" на территории Азербайджанской Республики осуществляет надежное, безопасное и эффективное снабжение потребителей электроэнергией, внедрением новых технологий в этой сфере, обеспечивает модернизацию материально-технической базы и ее рациональное использование, а также выполняет другие работы по развитию данной сферы.

Кабинету министров поручено передать ОАО "Азеришыг" полномочия по обеспечению потребителей электроэнергией, осуществляемые ОАО "Азерэнержи", а также провести необходимые мероприятия по передаче на баланс ОАО "Азеришыг" имущества и другого оборудования ОАО "Азерэнержи", необходимого для снабжения потребителей электроэнергией.

Также Кабинету министров поручено подготовить и представить на рассмотрение президента Азербайджанской Республики предложения о государственных структурах, осуществляющих полномочия общего собрания ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг", а также проекты нового Устава и структур ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

Также согласно распоряжению, в Нахчыванской Автономной Республике функции, предусмотренные во 2-ой части данного распоряжения, осуществляет Государственное энергетическое агентство Нахчыванской Автономной Республики.