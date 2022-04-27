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В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права "Агентство геологической разведки"

В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права "Агентство геологической разведки" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Министерства экологии и природных ресурсов.
Внутренняя политика
27 апреля 2022 г. 18:11
В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права Агентство геологической разведки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, согласно документу, на базе Национальной службы геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов будет создано юридическое лицо публичного права Агентство геологической разведки при Минэкологии.

Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия и картография" при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана будет реорганизовано путем преобразования в Агентство геодезии и картографии со статусом юридического лица публичного права при Минэкологии.

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