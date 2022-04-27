В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права "Агентство геологической разведки"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Министерства экологии и природных ресурсов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, согласно документу, на базе Национальной службы геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов будет создано юридическое лицо публичного права Агентство геологической разведки при Минэкологии.

Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия и картография" при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана будет реорганизовано путем преобразования в Агентство геодезии и картографии со статусом юридического лица публичного права при Минэкологии.