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В Азербайджане создается портал контроля и отчетности за исполнением I Госпрограммы по Великому возвращению

В Азербайджане создается портал контроля и отчетности за исполнением I Госпрограммы по Великому возвращению В Азербайджане будет создан портал контроля и отчетности за исполнением I Госпрограммы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.
Внутренняя политика
30 декабря 2022 г. 19:08
В Азербайджане создается портал контроля и отчетности за исполнением I Госпрограммы по Великому возвращению

В Азербайджане будет создан портал контроля и отчетности за исполнением I Госпрограммы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, это нашло отражение в постановлении премьер-министра Али Асадова об обеспечении исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики №3587 от 16 ноября 2022 года об утверждении "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики”.

Согласно решению, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в целях эффективного обеспечения контроля за ходом работ, предусмотренных Госпрограммой, в течение трех месяцев должен обеспечить формирование "портала контроля и отчетности за исполнением Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории".

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Версия на азербайджанском языке Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramındakı tədbirlərin icrasının monitorinqi aparılacaq

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