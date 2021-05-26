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В Азербайджане создадут 31 школу модульного типа

В Азербайджане создадут 31 школу модульного типа Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении работ по монтажу учебных заведений модульного типа в Азербайджанской Республике"
Внутренняя политика
26 мая 2021 г. 14:23
В Азербайджане создадут 31 школу модульного типа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении работ по монтажу учебных заведений модульного типа в Азербайджанской Республике".

Как передает Report, согласно распоряжению в целях монтажа на территории Азербайджанской республики учебных заведений модульного типа Министерству образования Азербайджанской Республики выделят 10 млн. манатов, указанных в подпункте 1.13.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Согласно распоряжению будет возведена 31 модульная школа на территории Азербайджанской республики.

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