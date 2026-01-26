Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Азербайджане совершенствуется правовая и социальная защита госслужащих

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 17:21
    В Азербайджане совершенствуется правовая и социальная защита госслужащих

    В Азербайджане утвержден ряд нормативных изменений, направленных на совершенствование правового и социального обеспечения госслужащих.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки к Налоговому кодексу, а также законам "О социальном страховании" и "О государственной службе" были утверждены президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Согласно изменениям в законе "О государственной службе", усовершенствованы механизмы выплаты единовременного пособия государственным служащим при увольнении по собственному желанию, в связи с достижением пенсионного возраста или предельного возраста пребывания на службе.

    Кроме того, законодательно закреплены основания для выплаты пособий наследникам госслужащего в случае его смерти либо признания судом пропавшим без вести или умершим. Также определены правила выплаты пособий госслужащему при призыве на действительную военную или альтернативную службу и уточнен порядок расчета среднемесячной государственной заработной платы.

    Поправки к Налоговому кодексу направлены на уточнение положений, предусматривающих освобождение государственных служащих от подоходного налога при увольнении по вышеуказанным основаниям. В свою очередь изменения в закон "О социальном страховании" уточняют перечень видов доходов, с которых не начисляются обязательные государственные взносы на социальное страхование.

    Лента новостей