    В Азербайджане снижены требования к росту для водолазов и акванавтов

    Внутренняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 18:27
    В "Положение о военно-врачебной экспертизе", утвержденное постановлением № 59 Кабмина Азербайджана от 29 февраля 2008 года, внесены изменения.

    Как сообщает Report, новое постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно изменениям, в таблице № 3 "Дополнительные требования к состоянию здоровья граждан" "Положения о военно-врачебной экспертизе", в подпункте "c) Военнослужащие, отобранные для обучения (службы), военнослужащие, отобранные для обучения по некоторым военно-учетным специальностям и проходящие военную службу", в колонке "Военнослужащие, направляемые на обучение в качестве водолазов, акванавтов, коммандос (снайпер, прыжки с парашютом, поисково-спасательные работы, сапер и т.д.), работающих в глубоких водах", в строке "Рост (в см)", в графе 17 цифры "170" заменены цифрами "160".

    Это означает, что рост водолазов-глубоководников и акванавтов, отобранных для обучения или службы, должен составлять не 170-180 см, а 160-180 см.

    Təlim və ya xidmətə cəlb edilən dalğıc və akvanavtların boyu 160 sm-dən yuxarı olmalıdır - QƏRAR
    Лента новостей