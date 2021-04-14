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В Азербайджане проведут 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского

В Азербайджане проведут 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского
Внутренняя политика
14 апреля 2021 г. 15:34
В Азербайджане проведут 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 50-летнего юбилея военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Как сообщает Report, в документе говорится:

"В 2021 году исполняется 50 лет с начала деятельности военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского был создан по личной инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Это учебное заведение, к которому великий лидер относился с постоянной заботой и уделял особое внимание, за прошедший период проявило исключительные заслуги в области подготовки в республике национальных профессиональных военных кадров, сыграло важную роль в повышении авторитета военной профессии в обществе и постоянном увеличении числа молодых людей, посвятивших свою судьбу военному искусству. Воспитанники лицея внесли ценный вклад в формирование и укрепление Вооруженных сил независимого Азербайджана, всегда находились на передовой в боях за восстановление территориальной целостности нашей страны. За проявленную большую доблесть они были удостоены званий "Герой Отечественной войны" и "Национальный герой Азербайджана", награждены орденами и медалями. Выпускники военного лицея и сегодня с честью выполняют свой долг перед Родиной. В настоящее время большинство офицеров в наших Вооруженных силах являются выпускниками военного лицея имени Джамшида Нахчыванского".

Согласно распоряжению, Министерству обороны Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с 50-летием военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, а Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illik yubileyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

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