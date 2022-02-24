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В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима

В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима Кабинет министров принял постановление "О продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики".
Внутренняя политика
24 февраля 2022 г. 19:40
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима

Кабинет министров принял постановление "О продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 мая 2022 года.

Срок действующего карантина истекает 1 марта 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

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