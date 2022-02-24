В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима

Кабинет министров принял постановление "О продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики".

Кабинет министров принял постановление "О продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 мая 2022 года.

Срок действующего карантина истекает 1 марта 2022 года.