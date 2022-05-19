В Азербайджане предложены поравки в законодательство о НПО

Ежегодно в Милли Меджлис вносятся проектные предложения по совершенствованию законодательства в отношении Неправительственных организаций (НПО).

Ежегодно в Милли Меджлис вносятся проектные предложения по совершенствованию законодательства в отношении Неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента, заместитель председателя наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вусал Гулиев.

Он отметил, что в этом году также были сделаны различные предложения:

"Предложения касались упрощения регистрации НПО, получения ими финансирования, проведения мероприятий в регионах и других вопросов".