В Азербайджане предложены поравки в законодательство о НПО

Ежегодно в Милли Меджлис вносятся проектные предложения по совершенствованию законодательства в отношении Неправительственных организаций (НПО).
Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента, заместитель председателя наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вусал Гулиев.
Он отметил, что в этом году также были сделаны различные предложения:
"Предложения касались упрощения регистрации НПО, получения ими финансирования, проведения мероприятий в регионах и других вопросов".