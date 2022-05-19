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В Азербайджане предложены поравки в законодательство о НПО

В Азербайджане предложены поравки в законодательство о НПО Ежегодно в Милли Меджлис вносятся проектные предложения по совершенствованию законодательства в отношении Неправительственных организаций (НПО).
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 12:42
В Азербайджане предложены поравки в законодательство о НПО

Ежегодно в Милли Меджлис вносятся проектные предложения по совершенствованию законодательства в отношении Неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента, заместитель председателя наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вусал Гулиев.

Он отметил, что в этом году также были сделаны различные предложения:

"Предложения касались упрощения регистрации НПО, получения ими финансирования, проведения мероприятий в регионах и других вопросов".

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