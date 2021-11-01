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В Азербайджане предложены новые пошлины на определенные автономера

В Азербайджане предложены новые пошлины на определенные автономера В Азербайджане установлены размеры госпошлин на определенные государственные регистрационные знаки для автомобилей.
Внутренняя политика
1 ноября 2021 г. 11:45
В Азербайджане предложены новые пошлины на определенные автономера

В Азербайджане установлены размеры госпошлин на определенные государственные регистрационные знаки для автомобилей.

По полученным Report сведениям, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О государственной пошлине".

Согласно поправке, госпошлина на регистрационные знаки 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 с различными буквами установлена в размере 2 тыс. манатов, и 3000 манатов, если одинаковые буквы.

Госпошлина за номерные знаки 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с разными буквами будет составлять 1500 манатов и 2000 манатов, если одинаковые буквы.

Госпошлина за номера 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 будет определена в размере1000 манатов с разными буквами и 1500 манатов с одинаковыми буквами.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobil nömrələri ilə bağlı yeni rüsumlar müəyyənləşib

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