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В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте

В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте.
Внутренняя политика
15 января 2022 г. 12:15
В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте

В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте.

Как передает Report, это предложение руководитель Фонда конституционных исследований, правовед Алимамед Нуриев озвучил на прошедшем в Университете ADA "круглом столе" на тему "Роль неправительственных организаций в борьбе с коррупцией и усилении общественного контроля".

По его словам, в Азербайджане имеются правовые основы общественного контроля: "Однако формирование общественного контроля как института не завершено".

А.Нуриев сказал, что общественный контроль не охватывает все государственные структуры: "В мире имеется различный опыт в связи с этим. Один из них - создание Общественной палаты при президенте. Это означает самое близкое общение и обсуждение ситуации в различных секторах, донесение сути проблем в точной форме. Cчитаю, что в составе палаты должны быть представители СМИ, институтов гражданского общества и специалисты из различных сфер".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Prezident yanında İctimai Palatanın yaradılması təklif edilir

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