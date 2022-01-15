В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте

В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте.

В Азербайджане предлагается создание Общественной палаты при президенте.

Как передает Report, это предложение руководитель Фонда конституционных исследований, правовед Алимамед Нуриев озвучил на прошедшем в Университете ADA "круглом столе" на тему "Роль неправительственных организаций в борьбе с коррупцией и усилении общественного контроля".

По его словам, в Азербайджане имеются правовые основы общественного контроля: "Однако формирование общественного контроля как института не завершено".

А.Нуриев сказал, что общественный контроль не охватывает все государственные структуры: "В мире имеется различный опыт в связи с этим. Один из них - создание Общественной палаты при президенте. Это означает самое близкое общение и обсуждение ситуации в различных секторах, донесение сути проблем в точной форме. Cчитаю, что в составе палаты должны быть представители СМИ, институтов гражданского общества и специалисты из различных сфер".