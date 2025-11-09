Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Report напоминает, что этот праздник учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года.

После восстановления Азербайджаном независимости Государственный флаг стал для граждан страны одним из священных символов государственности.

Флаг, унаследованный от Азербайджанской Демократической Республики, является символом нашей приверженности идее свободы, национальным ценностям и общечеловеческим идеалам.

Трехцветный флаг в его нынешнем виде был утвержден 9 ноября 1918 года в качестве официального государственного символа на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и имел этот статус до апреля 1920 года. Тот же флаг был утвержден как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики на сессии, прошедшей 17 ноября 1990 года по инициативе тогдашнего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР общенационального лидера Гейдара Алиева.

5 февраля 1991 года, приняв закон "О Государственном флаге Азербайджанской Республики", Верховный Совет Азербайджанской Республики объявил его Государственным флагом. 18 октября 1991 года Конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджан восстановил государственные символы, включая Государственный флаг, являющиеся наследием АДР.

8 июня 2004 года законом "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" законодательная база в данной области была усовершенствована. Согласно документу, Государственный флаг развевается над зданиями дипломатических представительств и государственных структур Азербайджанской Республики, он олицетворяет национальное единство на важных международных мероприятиях, церемониях, крупномасштабных общественно-политических собраниях, культурных и спортивных мероприятиях.

Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс в ноябре 2009 года, 9 ноября включен в список нерабочих праздничных дней в стране.