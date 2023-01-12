В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О назначении судей ряда судов первой инстанции".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О назначении судей ряда судов первой инстанции".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в документе говорится:

"Учитывая предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" назначить судьями судов первой инстанции следующих кандидатов на должность судьи:

по судам по тяжким преступлениям:

Бакинский суд по тяжким преступлениям

Гулиева Вугара Эльбрус оглу

Намазова Фарида Ариф оглу

Гянджинский суд по тяжким преступлениям

Мамедова Абдуллу Эльшад оглу

Мамедзаде Микаила Маариф оглу

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям

Мамедова Неймата Гусен оглу

Шекинский суд по тяжким преступлениям

Мамедова Халига Муса оглу

по административным судам:

Бакинский административный суд

Джалалова Бахлула Мамедджафар оглу

Мусаеву Ляман Самир гызы

Гянджинский административный суд

Алиеву Гюльшан Талыб гызы

Ширванский административный суд

Мусаева Шахали Джалал оглу

по коммерческим судам:

Бакинский коммерческий суд

Намазову Гюнай Рустам гызы

Ширванский коммерческий суд

Аббасова Заура Вахид оглу

по районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку

Багирова Замига Рашид оглу

Хатаинский районный суд города Баку

Абдуллаеву Айнур Айдын гызы

Эйвазову Самиру Али гызы

Садыхова Рафаила Адиль оглу

Хазарский районный суд города Баку

Джафарзаде Ильхама Низами оглу

Рустамова Эмина Шахин оглу

Гарадагский районный суд города Баку

Асланову Гюльнар Фаиг гызы

Насиминский районный суд города Баку

Аббасова Наиля Ибад оглу

Гейдарову Афсану Эльбрус гызы

Сабунчинский районный суд города Баку

Мирзалиева Руслана Асад оглу

Раджабову Эльнуру Гусейн гызы

Сураханский районный суд города Баку

Керимова Намига Хасрат оглу

Мирзоеву Фирузу Фуад гызы

Мирзоеву Унсюйет Гаджимехти гызы

Ясамальский районный суд города Баку

Ализаде Фариза Ариз оглу

Султанову Мамедову Айшан Рамиз гызы

по районным (городским) судам:

Гянджинский городской суд

Ализаде Эльхана Новруз оглу

Фархадова Фуада Алирза оглу

Губинский районный суд

Бабаева Айдына Вахид оглу

Лянкяранский районный суд

Панахова Анара Эльман оглу

Нефтчалинский районный суд

Гулиева Самира Идрис оглу

Сальянский районный суд

Мамедли Аннаги Абдул оглу

Самухский районный суд

Керимову Тарифу Абульфат гызы

Сумгайытский городской суд

Хахиеву Шабнам Салим гызы

Гулиева Рамиза Мубариз оглу

Шекинский районный суд

Велиева Эльшана Яшар оглу

Шамкирский районный суд

Мухаммади Гавает Кямаледдин гызы

Ширванский городской суд

Мустафаева Джейхуна Мустафа оглу.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания".