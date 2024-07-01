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В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.
Внутренняя политика
1 июля 2024 г. 10:18
В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

Процесс отправки призывников к местам прохождения службы продлится до 30 июля.

Отметим, что 20 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

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