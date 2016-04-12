В Азербайджане на интернет провайдеры и мобильные операторы возложат новые обязательства

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей на обсуждение были вынесены два вопроса - поправки в законы "О правах ребенка" и "О телекоммуникации".

Как сообщает Report, по словам председателя комитета Агии Нахчыванлы, оба проекта поступили в парламент по рекомендации президента.

Согласно поправке, предложенной в ст.15 закона "О правах ребенка", вопрос защиты детей от информации, наносящей ущерб их здоровью и развитию, регулируется соответствующим законом. Поправка предусматривает регулирование соответствующим законом данного вопроса.

В закон "О телекоммуникации" предложено включить 3 новые статьи.

После обсуждений проекты поправок были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.