В Азербайджане муниципалитетам предложены долгосрочные кредиты

В Азербайджане предложено в каждом новом здании создать дошкольное учреждение

Муниципалитетам необходимо предоставить долгосрочные кредиты для создания дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил председатель Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Он отметил, что в настоящее время семьи, где работает только один из родителей, сталкиваются с финансовыми трудностями: "Работать приходится обоим родителям. Где в таком случае оставлять детей? Эти вопросы необходимо пересмотреть в законодательстве".

Председатель Комитета подчеркнул, что в настоящее время в стране функционирует до 1 700 дошкольных образовательных учреждений в ведении Министерства науки и образования: "Предлагаю предусмотреть в законодательстве создание дошкольного образовательного учреждения в каждом новом здании. Тем самым число дошкольных учреждений значительно увеличится".