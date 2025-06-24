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В Азербайджане муниципалитетам предложены долгосрочные кредиты

В Азербайджане муниципалитетам предложены долгосрочные кредиты В Азербайджане предложено в каждом новом здании создать дошкольное учреждение
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 12:49
В Азербайджане муниципалитетам предложены долгосрочные кредиты

Муниципалитетам необходимо предоставить долгосрочные кредиты для создания дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил председатель Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Он отметил, что в настоящее время семьи, где работает только один из родителей, сталкиваются с финансовыми трудностями: "Работать приходится обоим родителям. Где в таком случае оставлять детей? Эти вопросы необходимо пересмотреть в законодательстве".

Председатель Комитета подчеркнул, что в настоящее время в стране функционирует до 1 700 дошкольных образовательных учреждений в ведении Министерства науки и образования: "Предлагаю предусмотреть в законодательстве создание дошкольного образовательного учреждения в каждом новом здании. Тем самым число дошкольных учреждений значительно увеличится".

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyələrə uzunmüddətli kreditlər verilməsi təklif olunur

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