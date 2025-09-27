В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2025
- 12:00
Сегодня по всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших свои жизни во имя территориальной целостности страны.
Как сообщает Report, в 12:00 движение транспорта и пешеходов было приостановлено.
Автомобили подали звуковые сигналы, суда и наземные поезда – протяжные гудки.
Отметим, что 27 сентября – День памяти шехидов Отечественной войны, начавшейся в ответ на военные провокации Армении.
День памяти отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.
