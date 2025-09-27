Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 12:00
    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Сегодня по всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших свои жизни во имя территориальной целостности страны.

    Как сообщает Report, в 12:00 движение транспорта и пешеходов было приостановлено.

    Автомобили подали звуковые сигналы, суда и наземные поезда – протяжные гудки.

    Отметим, что 27 сентября – День памяти шехидов Отечественной войны, начавшейся в ответ на военные провокации Армении.

    День памяти отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

    Отечественная война День памяти минута молчания
    Фото
    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Последние новости

    12:12

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    12:08

    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    12:04

    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    12:04

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    11:54

    Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    11:50

    День, который изменил все

    Внутренняя политика
    11:50

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    11:47

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей