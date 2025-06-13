В Азербайджане компания службы такси и ее директор оштрафованы

В Азербайджане оштрафованы компания службы такси ООО Ridetech (ранее ООО Uber Azərbaycan) и ее директор Мушфиг Гасанов.
Как сообщили Report в Генпрокуратуре, было проведено расследование на основе материалов, поступивших из Агентства наземного транспорта Азербайджана.
Установлено, что директор компании нарушил требования законодательства, внеся недостоверные данные в информационную систему о водителях, не имеющих соответствующих свидетельств, что создало условия для их незаконной деятельности в сфере предоставления услуг такси.
По решению Ясамальского районного суда компания оштрафована на 20 тыс. манатов, а директор - на 5 тыс. манатов.