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В Азербайджане компания службы такси и ее директор оштрафованы

В Азербайджане компания службы такси и ее директор оштрафованы В Азербайджане оштрафованы компания службы такси ООО Ridetech (ранее ООО Uber Azərbaycan) и ее директор Мушфиг Гасанов.
Внутренняя политика
13 июня 2025 г. 17:39
В Азербайджане компания службы такси и ее директор оштрафованы

В Азербайджане оштрафованы компания службы такси ООО Ridetech (ранее ООО Uber Azərbaycan) и ее директор Мушфиг Гасанов.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, было проведено расследование на основе материалов, поступивших из Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Установлено, что директор компании нарушил требования законодательства, внеся недостоверные данные в информационную систему о водителях, не имеющих соответствующих свидетельств, что создало условия для их незаконной деятельности в сфере предоставления услуг такси.

По решению Ясамальского районного суда компания оштрафована на 20 тыс. манатов, а директор - на 5 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi şirkəti və direktoru cərimələnib

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