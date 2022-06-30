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В Азербайджане досрочно прекращены полномочия судей трех судов

В Азербайджане досрочно прекращены полномочия судей трех судов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.
Внутренняя политика
30 июня 2022 г. 17:52
В Азербайджане досрочно прекращены полномочия судей трех судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.

Как сообщает Report, согласно документу досрочно прекращены полномочия нижеуказанных судей:

Багирова Мухаммада Абдулали оглу - председателя Физулинского районного суда

Амирхановой Кямали Фарман гызы - судьи Наримановского районного суда города Баку

Мустафаева Нофала Гара оглу - судьи Товузского районного суда.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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