В Азербайджане досрочно прекращены полномочия судей трех судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.

Как сообщает Report, согласно документу досрочно прекращены полномочия нижеуказанных судей:

Багирова Мухаммада Абдулали оглу - председателя Физулинского районного суда

Амирхановой Кямали Фарман гызы - судьи Наримановского районного суда города Баку

Мустафаева Нофала Гара оглу - судьи Товузского районного суда.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.