В Азербайджане досрочно прекращены полномочия судей трех судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.
Как сообщает Report, согласно документу досрочно прекращены полномочия нижеуказанных судей:
Багирова Мухаммада Абдулали оглу - председателя Физулинского районного суда
Амирхановой Кямали Фарман гызы - судьи Наримановского районного суда города Баку
Мустафаева Нофала Гара оглу - судьи Товузского районного суда.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.