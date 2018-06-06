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    В Азербайджане адвокаты сдадут экзамен по специальности

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "После получения образования адвокаты должны пройти определенные курсы по этическому поведению, внедрению в законодательство и другие принципы, и сдавать экзамен на адвоката".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

    Он сказал, что члены Коллегии адвокатов должны обладать определенными специфическими знаниями:

    "Я не думаю, что этот вопрос непосредственно связан с уровнем образования. Члены Коллегии адвокатов должны в совершенстве знать законодательство, правовые акты. Кроме того, должны изучить и ряд практических навыков. Для проверки уровня всех этих знаний для адвокатов предусмотрены экзамены по специальности".

    По словам А.Багирова, Коллегия в будущем планирует организовать ряд курсов и семинаров.

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