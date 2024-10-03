В августе в КМЦ поступил 101 человек с отравлением, трое скончались

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступил 101 человек с диагнозом отравление.

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступил 101 человек с диагнозом отравление.

Как сообщили Report из центра, из них 40 человек отравились лекарствами, 38 – уксусной кислотой, 4-фосфорорганическими соединениями, 2 - алкогольным напитком, 1 - грибами, 9 человек пострадали от укусов змей.

Кроме того, 6 человек были госпитализированы в отделение из-за аллергической реакции и 1-из-за анафилактического шока.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизни трех человек (двое мужчин и одна женщина) не удалось.