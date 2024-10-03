О нас

В августе в КМЦ поступил 101 человек с отравлением, трое скончались

В августе в КМЦ поступил 101 человек с отравлением, трое скончались В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступил 101 человек с диагнозом отравление.
Внутренняя политика
3 октября 2024 г. 09:26
В августе в КМЦ поступил 101 человек с отравлением, трое скончались

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступил 101 человек с диагнозом отравление.

Как сообщили Report из центра, из них 40 человек отравились лекарствами, 38 – уксусной кислотой, 4-фосфорорганическими соединениями, 2 - алкогольным напитком, 1 - грибами, 9 человек пострадали от укусов змей.

Кроме того, 6 человек были госпитализированы в отделение из-за аллергической реакции и 1-из-за анафилактического шока.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизни трех человек (двое мужчин и одна женщина) не удалось.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-in Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbilə 101 nəfər qəbul edilib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Суговушана
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Суговушана
3 октября 2024 г. 00:12
Омбудсмен Нахчывана: Изменение климата представляет серьезную проблему для прав человека
Омбудсмен Нахчывана: Изменение климата представляет серьезную проблему для прав человека
3 октября 2024 г. 00:04
Минуло четыре года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минуло четыре года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2024 г. 00:01
В Баку прошел международный Бакинский форум омбудсменов
ФотоВ Баку прошел международный Бакинский форум омбудсменов
2 октября 2024 г. 21:08
В Азербайджане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными
В Азербайджане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными
2 октября 2024 г. 19:14
У семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов   
У семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов   
2 октября 2024 г. 17:50
В Баку завершилась 29-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров
В Баку завершилась 29-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров
2 октября 2024 г. 17:06
Утвержден список основных и вспомогательных структурных подразделений в госорганах
Утвержден список основных и вспомогательных структурных подразделений в госорганах
2 октября 2024 г. 16:46
Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции
Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции
2 октября 2024 г. 16:33
Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США
Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США
2 октября 2024 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi