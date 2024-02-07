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В Аранском регионе наблюдается активность избирателей

В Аранском регионе наблюдается активность избирателей В Аранском регионе наблюдается высокая активность избирателей.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 17:11
В Аранском регионе наблюдается активность избирателей

В Аранском регионе наблюдается высокая активность избирателей.

Как сообщает аранское бюро Report, в Сальянском избирательном округе №64 создано 48 участков, в которых могут проголосовать 50 322 избирателя.

Председатель окружной избирательной комиссии Фуад Мурадов сообщил, что официальных обращений по поводу нарушений в ходе избирательного процесса, за которыми наблюдали 590 местных и 2 иностранных наблюдателя (из Германии и России), не поступало.

В Ширванском избирательном округе №51, где зарегистрированы 53 615 избирателей, созданы 43 избирательных участка. В 11 участках установлены веб-камеры. Избирательный процесс отслеживают 577 местных и два иностранных наблюдателя. 1 725 избирателей впервые воспользуются своим избирательным правом.

Как сообщил председатель окружной избирательной комиссии Талех Агаев, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

На 51 избирательном участке Гаджигабул-Кюрдамирского избирательного округа №63, где зарегистрированы 63 355 человек, наблюдается высокая активность. 44 избирательных участка расположены в Гаджигабуле, 7 - в Кюрдамирском районе.

Как сообщил председатель окружной избирательной комиссии Мухаммед Гаджиев, внеочередные президентские выборы проходят объективно и прозрачно.

В Нефтчалинском избирательном округе №70, Сабирабадском избирательном округе №67, Сабирабад-Ширванском избирательном округе №68, Имишлинском избирательном округе №81, Имишли-Саатлинском избирательном округе №82, Саатлинском избирательном округе №66 не зарегистрировано никаких нарушений, выборы проходят в условиях полной прозрачности.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAran bölgəsində seçici fəallığı müşahidə olunur

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