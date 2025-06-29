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В Агдаме пройдет Молодежный форум ОЭС

В Агдаме пройдет Молодежный форум ОЭС В Агдаме по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева впервые в рамках "Недели ОЭС" 1 июля состоится Молодежный форум Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 21:07
В Агдаме пройдет Молодежный форум ОЭС

В Агдаме по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева впервые в рамках "Недели ОЭС" 1 июля состоится Молодежный форум Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, главная цель форума - расширить участие молодежи в построении будущего региона ОЭС и включить их идеи в новую стратегию развития организации.

Мероприятие будет способствовать активной роли молодежи в сферах устойчивого развития, экономической интеграции и инноваций, а также внесет вклад в их вовлечение в процессы принятия решений. На форуме будут обсуждаться вопросы экономического и торгового сотрудничества, устойчивости и технологий, человеческого капитала и другие темы.

Форум также станет важной платформой для повышения роли молодежи в региональной политике и признания их вклада для будущих поколений.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu keçiriləcək

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