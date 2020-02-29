В Администрации президента прошла встреча с Ильгаром Мамедовым

Представитель Администрации президента встретился с председателем партии ReAL Ильгаром Мамедовым.
Как передает Report, об этом сообщил сам И.Мамедов.
По его словам, встреча прошла по приглашению начальника отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью администрации Адалята Велиева.
Он отметил, что в ходе встречи они обсудили значимость политического диалога и сотрудничества между властью и оппозицией: "Это была больше ознакомительная встреча, но мы затронули ряд перспективных тем. Надеемся, что после этого регулярное общение и сотрудничество займут достойное место в политической конкуренции".
Ранее Адалят Велиев встретился с председателем Народной партии Азербайджана Панахом Гусейном.