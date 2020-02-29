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В Администрации президента прошла встреча с Ильгаром Мамедовым

​В Администрации президента встретились с Ильгаром Мамедовым
© Report

Представитель Администрации президента встретился с председателем партии ReAL Ильгаром Мамедовым.

Как передает Report, об этом сообщил сам И.Мамедов.

По его словам, встреча прошла по приглашению начальника отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью администрации Адалята Велиева.

Он отметил, что в ходе встречи они обсудили значимость политического диалога и сотрудничества между властью и оппозицией: "Это была больше ознакомительная встреча, но мы затронули ряд перспективных тем. Надеемся, что после этого регулярное общение и сотрудничество займут достойное место в политической конкуренции".

Ранее Адалят Велиев встретился с председателем Народной партии Азербайджана Панахом Гусейном.

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