В Администрации президента Азербайджана создан новый отдел

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел.

Как сообщает Report, это Отдел по вопросам электронного правительства и инновационного развития.

Пока нет назначения на должность заведующего отделом.

Таким образом, количество отделов Администрации президента достигло 16.

Отметим, что до этого в Администрации президента были созданы два новых отдела. Это Отдел по вопросам молодежи и спорта и Отдел по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.