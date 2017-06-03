В Администрации президента Азербайджана создан новый отдел

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел.
Как сообщает Report, это Отдел по вопросам электронного правительства и инновационного развития.
Пока нет назначения на должность заведующего отделом.
Таким образом, количество отделов Администрации президента достигло 16.
Отметим, что до этого в Администрации президента были созданы два новых отдела. Это Отдел по вопросам молодежи и спорта и Отдел по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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