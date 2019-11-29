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В Администрации президента создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью

В Администрации президента создан новый отдел

В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел.

Как сообщает Report, в АП создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью.

Адалят Магсад оглу Велиев назначен руководителем нового отдела.

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