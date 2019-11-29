В Администрации президента создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью

В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел.
Как сообщает Report, в АП создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью.
Адалят Магсад оглу Велиев назначен руководителем нового отдела.
В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел.
Как сообщает Report, в АП создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью.
Адалят Магсад оглу Велиев назначен руководителем нового отдела.
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