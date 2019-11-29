В Администрации президента создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью

В Администрации президента создан новый отдел

29 ноября, 2019 17:54

https://report.az/storage/news/9501ac49bacfad6c41023cbf0a8e2a62/eff45e10-790e-4c61-a684-e443aae49e89_292.jpg В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел. Как сообщает Report, в АП создан отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью. Адалят Магсад оглу Велиев назначен руководителем нового отдела.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.