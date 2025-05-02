В 2025 году в ярмарке карьеры в Университете ADA представлено рекордное число компаний

10:56

В 2025 году в ярмарке карьеры в Университете ADA принимают участие рекордное число компаний.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала менеджер сервиса по выбору карьеры Университета ADA Тарана Асланова.

По ее словам, в этом году на ярмарке представлены 152 компании и государственные учреждения:

"В этом году в университете ADA организуется 13-я ярмарка карьеры. В ней участвуют как выпускники, так и студенты. В настоящее время представленные компании проводят презентации по различным отраслям промышленности. К ним относятся банковское дело, финансы, производство и другие".

Асланова также отметила, что ярмарка позволяет студентам и выпускникам напрямую связаться с представителями компаний: "Они представляют свои резюме компаниям, которые также информируют студентов и выпускников о внутренних программах стажировки и о возможностях трудоустройства".

Кроме того, в Университете ADA прошла церемония закрытия Недели карьерной подготовки. На мероприятии были объявлены имена более 100 студентов, успешно прошедших специальные процессы отбора партнерскими компаниями Университета ADA, и им были предоставлены возможности летней стажировки.