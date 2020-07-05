В 16 городах и районах Азербайджана начался жесткий карантинный режим

Сегодня с 06:00 часов, в целях снижения скорости распространения коронавируса, а также минимизации возможных последствий в городах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, включая Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы, в городах Баку, Д

Сегодня с 06:00 часов, в целях снижения скорости распространения коронавируса, а также минимизации возможных последствий в городах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, включая Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском районе начался жесткий карантинный режим.

Как передает Report, соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Также, с 00:00 часов 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года пассажирские перевозки в бакинском метро приостановлены.

В городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, работа общественного транспорта приостановлена по выходным в следующие дни:

4 июля - с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля - с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля - с 00:00 до 06:00 20 июля.

В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса запрещается собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.

До 06:00 часов 20 июля в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах, где ужесточен особый карантинный режим, не допускается деятельность в следующих сферах работы и услуг:

- деятельность крупных торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек при них;

- обслуживание клиентов на месте в предприятиях общественного питания;

- деятельность музеев и выставочных залов;

- деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание клиента на дому или в каком-либо другом месте);

- деятельность образовательных учреждений (кроме онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

- проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

В городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, лицам разрешается покидать место жительства и пребывания в следующих случаях:

- в связи с неотложной медицинской необходимостью и получением лечения по какому-либо графику (посредством SMS-разрешения и мобильного приложения "E-Təbib");

- в связи с необходимостью покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости, а также лекарств, для использования общественных услуг, банковских, почтовых и других услуг, предоставляемых в разрешенных сферах, а также для отдыха на открытом воздухе (посредством SMS-разрешения и мобильного приложения "E-Təbib");

- в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника (колл-центр "102").

Граждане могут покинуть место жительства и пребывания только после получения положительного ответа на свой запрос. Для того, чтобы покинуть место жительства и пребывания в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья нет необходимости отправлять SMS-сообщение. Граждане могут покидать место жительства и пребывания без отправки SMS-сообщения также при вызове в суд или в правоохранительные органы. В этом случае они должны предъявить повестку в суд или по запросу полиции - в правоохранительные органы.

Сотрудники структур и сфер, деятельность которых разрешена, могут передвигаться в соответствии с правилами, установленными постановлением Кабинета министров Азербайджана №208 от 19 июня 2020 года (посредством служебных удостоверений или портала icaze.e-gov.az).

За нарушение правил ограничения передвижения, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров, физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность в порядке, предусмотренным законодательством Азербайджанской Республики.

Контроль за соблюдением правил ограничения передвижения, осуществляется Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики.