Ужесточат ли карантинный режим в Азербайджане?

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"Сложившаяся ситуация не дает оснований для ужесточения особого карантинного режима. Оперативный штаб не считает необходимым возвращение к ужесточению правил карантина".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

"Правда, есть предложения по поводу введения ограничений по субботам и воскресениям. Но пока нет острой необходимости ни в смягчении, ни в ужесточении карантинного режима", - сказал И.Мамедов.