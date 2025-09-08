Утверждено Положение о Боевом знамени Госагентства по охране стратегических объектов
Внутренняя политика
- 08 сентября, 2025
- 15:58
Утверждено Положение о Боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Указом главы государства также утверждено "Описание Боевого Знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".
Последние новости
17:08
Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузыНаука и образование
17:01
СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"ИКТ
16:53
Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоровВ регионе
16:50
Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемсяВнутренняя политика
16:48
Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозитаФинансы
16:47
Видео
В Нахчыване завершились сборы военнообязанныхАрмия
16:45
В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человекаДругие страны
16:43
Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и ЕреваномВнешняя политика
16:35