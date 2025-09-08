ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Утверждено Положение о Боевом знамени Госагентства по охране стратегических объектов

    Внутренняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 15:58
    Утверждено Положение о Боевом знамени Госагентства по охране стратегических объектов

    Утверждено Положение о Боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

    Указом главы государства также утверждено "Описание Боевого Знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".

    Президент Ильхам Алиев Госагентство по охране стратегических объектов боевое знамя указ
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

