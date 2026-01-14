Утверждена Концепция "Культура Азербайджана - 2040"
Внутренняя политика
- 14 января, 2026
- 17:23
Утверждена Концепция культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Министерство культуры Азербайджана будет осуществлять координацию мер, предусмотренных в Концепции; раз в год информировать президента Азербайджана о состоянии реализации мер, предусмотренных в Концепции; решать другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Концепции, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Министерства культуры Азербайджанской Республики.
Кабинет министров будет решать вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
